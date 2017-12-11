برشلونة يعزز صدارته للدوري الإسباني بفوز على فياريال

برشلونة يعود لطريق الانتصارات ويُغرق غواصات فياريال

حصد نادي برشلونة ثلاث نقاط ثمينة بعد تحقيق الفوز على فياريال بنتيجة (2-0) في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب “لا سيراميكا”، ضمن الجولة الـ15 من الليجا.

استطاع لويس سواريز فك شفرة دفاع فياريال وإحراز هدف البلوجرانا الأول في الدقيقة 72، ثم أضاف ليونيل ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 83.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد برشلونة للنقطة 39 في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد فياريال عند النقطة 21 في المركز السادس.

وعاد برشلونة للانتصارات مجددًا في الليجا، بعد تعادله في الجولتين الماضيتين أمام فالنسيا وسيلتا فيجو.