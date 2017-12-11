ليلى إسكندر تعلن لأول مرة اعتناقها الإسلام

فجرت المطربة ليلى إسكندر، مفاجأة من الطراز الخاص إذ كشفت عن اعتناقها الدين الإسلامي، وذلك بعدما أثارت حالة من الجدل عقب زواجها من الممثل السعودي يعقوب الفرحان.ونشرت إسكندر مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع ” إنستجرام “، أثناء إجرائها مقابلة صحفية فور إحيائها حفل زفاف في السعودية، مؤكدة من خلاله أنها اعتنقت الدين الإسلامي.وكانت فتاة وجهت سؤالاً لـ ” ليلى إسكندر ” عن سبب ارتدائها العباءة عندما كان يوجد رجال وردت الأخيرة قائلة: ” أنا مسلمة بس ما أعلنت ذلك حتى الآن “، وتابعت: ” أنا أحب أبرز الاعتدال والاحترام وأتمنى أكون شرفتكوا “.وأشارت المطربة اللبنانية إلى أنها تحترم عادات وتقاليد الشعب السعودي، لافتة إلى أنها تحرص على الظهور بشكل محتشم، مراعاة لعاداتهم وتقاليدهم.