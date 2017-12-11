سمو الأمير إلى تركيا غداً لحضور القمة الإسلامية حول القدس

يتوجه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، غدا الثلاثاء، إلى تركيا على رأس وفد رسمي، للمشاركة في قمة القدس الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي، التي ستعقد في إسطنبول، الأربعاء المقبل.

وأعلنت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الإثنين، أن الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، سيغادر البلاد، غدا، متوجها إلى تركيا على رأس وفد رسمي.

يشار أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دعا إلى قمة طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن القدس، عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها.