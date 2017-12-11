محليات

‏سمو أمير البلاد يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة

كونا
منذ 5 ساعات
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أصدر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مرسوما أميريا بتشكيل الحكومة برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك.

وفي ما يلي نص المرسوم:

رئيس مجلس الوزراء المكلف الشيخ جابر المبارك استقر على التشكيل الحكومي الجديد.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

الشيخ ناصر صباح الأحمد – النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع

الشيخ صباح الخالد – نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية

الشيخ خالد الجراح – نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية

أنس الصالح – نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء

بخيت شبيب الرشيدي – وزير النفط وزير الكهرباء والماء

حامد محمد كميخ العازمي – وزير التربية والتعليم العالي

حسام عبدالله الرومي – وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون البلدية

فهد محمد محسن العفاسي – وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية

عادل مساعد الجارالله الخرافي – وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة

الدكتور نايف فلاح الحجرف – وزير المالية

الدكتور باسل حمود الصباح – وزير الصحة

محمد ناصر الجبري – وزير الإعلام

الدكتورة جنان محسن بوشهري – وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات

خالد ناصر الروضان – وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب

هند صبيح الصبيح – وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية

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