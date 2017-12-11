الأسد لبوتين: الشعب السوري لن ينسى تضحيات العسكريين الروس في دحر الإرهاب

شكر الرئيس السوري نظيره الروسي خلال استقباله في حميميم اليوم على مشاركة روسيا الفعالة في محاربة الإرهاب في سوريا، مؤكدا أن الشعب السوري لن ينسى ما قام به العسكريون الروس.

وأضاف الرئيس السوري بشار الأسد بحسب ما نشرته الرئاسة السورية في بيانها، أن “ما قام به العسكريون الروس لن ينساه الشعب السوري، بعد أن امتزجت دماء شهدائهم، بدماء شهداء الجيش العربي السوري في مواجهة الإرهابيين، ليثبت هذا الدم الذي روى تراب سوريا أنه أقوى من الإرهاب ومرتزقته”.

وقال الأسد لبوتين إن نتائج الانتصارات في الحرب على الإرهاب لا تنعكس على سوريا فحسب، بل وعلى دول الجوار أيضا، منوها في الوقت ذاته بأن الانتصار على الإرهاب في سوريا مهم جدا، “موضوع اجتماعنا هو القضاء على داعش إنه أمر هام جدا بالنسبة للعالم بأسره”.

يشار إلى أن الرئيس بوتين قد وصل إلى قاعدة حميميم في اللاذقية في زيارة خاطفة هي الأولى من نوعها إلى سوريا حيث استقبله الرئيس السوري بشار الأسد، ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وقائد القوات الروسية في سوريا الفريق أول سيرغي سوروفكين.