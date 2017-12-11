الأردن.. بدء خطوات مقاطعة المنتجات الأميركية

بدأت النقابات المهنية في الأردن، بالتواصل مع الشركات الأميركية، لـ”محاولة الضغط على البيت الأبيض” اقتصاديا، بهدف التراجع عن قرار اعتبار القدس عاصمة لـ”إسرائيل”، حسب نقيب الصيادلة، زيد الكيلاني.وقال الكيلاني لـ”خبرني”، إن “النقابات”، بدأت للتواصل مع موردي البضائع الأميركية للأردن، بهدف إبلاغ الشركات الأميركية بالتوجه لمقاطعة بضائعها، عقب قرار ترامب.وأوضح أن هذه الخطوة، تساهم في ضغط هذه الشركات على الحكومة الأميركية، للتراجع عن القرار.وبيّن الكيلاني، أن مجلس النقباء، وافق على البدء في خطوات مقاطعة كافة البضائع الأميركية، في الأردن، احتجاجا على قرار ترامب.وبشأن الأدوية الأميركية في المملكة، ذكر الكيلاني، أن الحملة ستشمل مقاطعة الأدوية التي تصنعها الشركات في الولايات المتحدة.وأشار إلى أن الحملة ستشمل كافة الأدوية، التي تتوفر لها بدائل، وتستثني الأدوية التي لا تتوفر مثائل لها.