الكويت تؤكد سلامة رعاياها في نيويورك من حادثة التفجير الارهابي

اكد الوفد الدائم لدولة الكويت بالامم المتحدة سلامة المواطنين الكويتيين ودم تعرضهم للاذى بعد حادث التفجير الارهابي الذي وقع صباح اليوم الاثنين في منطقة (تايمز سكوير) في محطة القطارات بنيويورك.

ودعا الوفد في بيان له المواطنين الكويتيين المتواجدين في مدينة نيويورك الى الابتعاد عن منطقة التفجير قدر الامكان والتواصل مع الوفد الدائم في حال تطلب الامر ذلك على رقمي الطوارئ : 164662622882 او 16466515230.