ترشيح الشرع لرئاسة المرحلة الانتقالية بسوريا

قالت تقارير روسية ان هناك شبه اجماع على اختيار نائب الرئيس السوري بشار الأسد “فاروق الشرع” لتولي المرحلة الانتقالية في سوريا .

وبينت ان روسيا أبلغت واشنطن على اجماع ودعم روسيا و النظام السوري و تركيا وإيران لتولي الشرع، مهمة إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا.وبحسب التقارير تقول روسيا ان الشرع مقبول أيضا من قبل من قبل المعارضة السورية ، لأنه شخصية مدنية، ولم يتورط في الأعمال القتالية المندلعة في البلاد منذ العام 2011 بتاتا.

اما الأميركيون فيعتبرون ان المشكلة ليست بالشخصية التي ستقود المرحلة الانتقالية، وانا بالصلاحيات الممنوحة له.وتطالب واشنطن بتعديلات جذرية على الدستور السوري ، تسمح بتفادي عودة داعش بصيغة وحلة جديدة، بالإضافة الى تحديد مادة تنص على ان رئيس جديد سيحكم لولايتين فقط ، وباثر رجعي ، وهو ما يعني ان بشار الأسد لن يكون قادرا على الترشح لحكم البلاد.