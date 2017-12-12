وفيات اليوم الثلاثاء 12-12-2017

– رفعة مجباس سطم، أرملة خلف دحل الشمري، «77 عاماً»، شيعت، للرجال: القصور، ق7، ش38، م10، للنساء: القصور، ق7، ش38، م4، ت: 99933102.

– فاطمة عبدالعزيز حسين بن علي الرومي، أرملة حمد عبدالرحمن بن يوسف الرومي، «92 عاماً»، شيعت، للرجال: ديوان الحاج عبدالرحمن الرومي، الشعب، ق3، ش عبدالله أحمد الرومي، للنساء: ضاحية عبدالله السالم، ق1، ش نصف اليوسف، م11، ت: 99731732.

– بدر عبدالله غزاي العتيبي، «57 عاماً»، شيع، السلام، ق7، ش26، م40، ت: 51131139 – 98888794 – 99766918.

– عيسى مبارك عبدالرحيم الزنكي، «73 عاماً»، شيع، للرجال: ديوان الزنكي، أبو الحصاني، ق10، ش100، م104، للنساء: السرة، ق4، ش10، م27، ت: 90088534 – 99977513.

– جابر أحمد صالح، «78 عاماً»، شيع، للرجال: مبارك الكبير، ق6، ش14، م13، للنساء: جابر الأحمد، ق6، ش685، م41، ت: 99815303 – 66222719.

– صالح شرهان شلال العنزي، «50 عاماً»، شيع، للرجال: صباح الناصر، ق5، على الدائري السادس، للنساء: سعد العبدالله، ق2، ش 201، م16، ت: 97742872 – 99794324.

– غريبة مطلق البذالي، أرملة محمد عواد السيف الحريجي، «92 عاماً»، شيعت، الصليبخات، ق3، ش112، م9، ت: 66449998 – 51696900.

– إبراهيم محمد صالح الحاج، «89 عاماً»، التشييع التاسعة والنصف صباح الأربعاء، للرجال: المنصورية، الحسينية العباسية، للنساء: القصور، ق7، ش7، م11، ت: 97551570 – 99953234.