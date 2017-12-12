السعودية تشارك بالصف الثاني في خليجي 23

اعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم مشاركته في بطولة خليجي 23 التي ستنظمها الكويت في الثاني والعشرين من الشهر الجاري بقائمة تتكون من لاعبين غير مشاركين مع المنتخب الاول بقيادة المدرب كرونوسلاف يورسيتش وباشراف محيسن الجمعان.

وقد ضمت القائمة كل من عساف القرني مسلم آل فريج، عبدالقدوس عطية، محمد خبراني، عبدالله الشمري، عبدالرحمن العبيد، عبدالله العمار، عبدالإله العمري، سلطان الغانم، همام سالم، سالم علي، جابر عيسى، أحمد الفقي، عبدالعزيز الجبرين، نوح الموسى، محمد كنو، خالد الكعبي، أحمد الفريدي، سلمان المؤشر، علي النمر، عبدالرحمن الغامدي، مختار فلاتة، هزاع الهزاع، فراس البريكان.

يذكر ان السعودية تلعب ضمن المجموعة الاولى الى جانب الامارات وعمان والكويت.