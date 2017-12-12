محليات

‏الناشط السياسي ⁧‫عباس الشعبي‬⁩ يعلن إضرابه قبل قليل عن الطعام احتجاجاً على عدم إيصال أدويته له

منذ 2 ساعتين
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أعلن الناشط السياسي عباس الشعبي إضرابه عن الطعام في السجن المركزي حيث يقضي عقوبة السجن مدة ٧ سنوات في قضية دخول المجلس.

وحسب معلومات تناقلها مغردون مقربون له في “تويتر” أن إضاربه بسبب عدم إيصال أدويته اليه، أو نقله الى المستشفى.

من جهتها قالت أمين سر حركة العمل الشعبي إيمان العيسى عبر حسابها في “تويتر”‏: بعد المعاملة السيئة في السجن المركزي ⁧‫#عباس_الشعبي‬⁩ يعلن إضرابه عن الطعام غداً ..
‏حيث لم يراعىٰ كبر سنه بعدم تلقيه العلاج لمرضه المزمن ولم يتم نقله للمستشفىٰ ..
‏والإضراب سوف يزيد معاناته ويعرض صحته للخطر
‏ونحمل مسؤولية تدهور حالته الصحية وسلامته وزير الداخلية وإدارة السجن.

وعبر الكاتب أحمد الديين عن تضامنه مع عباس الشعبي قائلاً:

وأعلن عدد من الناشطين والمغردين تضامنهم مع عباس الشعبي محذرين من خطورة إضرابه عن الطعام نظرا لوضعه الصحي

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