‏الناشط السياسي ⁧‫عباس الشعبي‬⁩ يعلن إضرابه قبل قليل عن الطعام احتجاجاً على عدم إيصال أدويته له

أعلن الناشط السياسي عباس الشعبي إضرابه عن الطعام في السجن المركزي حيث يقضي عقوبة السجن مدة ٧ سنوات في قضية دخول المجلس.

وحسب معلومات تناقلها مغردون مقربون له في “تويتر” أن إضاربه بسبب عدم إيصال أدويته اليه، أو نقله الى المستشفى.

من جهتها قالت أمين سر حركة العمل الشعبي إيمان العيسى عبر حسابها في “تويتر”‏: بعد المعاملة السيئة في السجن المركزي ⁧‫#عباس_الشعبي‬⁩ يعلن إضرابه عن الطعام غداً ..

‏حيث لم يراعىٰ كبر سنه بعدم تلقيه العلاج لمرضه المزمن ولم يتم نقله للمستشفىٰ ..

‏والإضراب سوف يزيد معاناته ويعرض صحته للخطر

‏ونحمل مسؤولية تدهور حالته الصحية وسلامته وزير الداخلية وإدارة السجن.

بعد المعاملة السيئة في السجن المركزي #عباس_الشعبي يعلن إضرابه عن الطعام غداً ..

حيث لم يراعىٰ كبر سنه بعدم تلقيه العلاج لمرضه المزمن ولم يتم نقله للمستشفىٰ ..

والإضراب سوف يزيد معاناته ويعرض صحته للخطر

ونحمل مسؤولية تدهور حالته الصحية وسلامته وزير الداخلية وإدارة السجن#متضامنون pic.twitter.com/yz2IjLaAp4 — ايمان العيسى (@Eman_AlEssa) ١٢ ديسمبر، ٢٠١٧

وعبر الكاتب أحمد الديين عن تضامنه مع عباس الشعبي قائلاً:

كل التضامن مع #عباس_الشعبي الذي أعلن إضرابه قبل قليل عن الطعام احتجاجاً على التعسف ضده في السجن وعدم إيصال أدويته له #متضامنون #مرفوعين_الراس — أحمد الديين (@Ahmadaldeyain) ١٢ ديسمبر، ٢٠١٧

وأعلن عدد من الناشطين والمغردين تضامنهم مع عباس الشعبي محذرين من خطورة إضرابه عن الطعام نظرا لوضعه الصحي