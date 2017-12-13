“بلومبيرغ”: قطر تجاوزت آثار “الحصار الاقتصادي”

نقلا عن اقرير لوكالة “بلومبيرغ” الاقتصادية فإن قطر تمكنت من تجاوز آثار العقوبات الاقتصادية التي فرضتها عليها السعودية والإمارات والبحرين منذ الخامس من يونيو/حزيران الماضي، وأشارات التوقعات الرسمية من وزارة المالية إلى انخفاض العجز العام في ميزانية العام الجديد (2018).

وقال وزير المالية القطري علي بن شريف العمادي في تصريحات لوكالة “بلومبيرغ” الاقتصادية الأمريكية إن عجز الموزانة للعام المقبل سيصل إلى 28.1 مليار ريال (7.6 مليارات دولار) مقارنة بـ 28.4 مليار ريال لعام 2017، كما أنه من المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 2.9% لتصل إلى 175.1 مليار ريال.

وأضاف أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 سيتراوح ما بين 2.5% و3%.

وستعطي ميزانية عام 2018 الأولولية لدعم المشاريع الرئيسة في البلاد، وعلى رأسها الاستعدادت الجارية لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، فضلا عن قطاعات مهمة كالصحة والتعليم والنقل. هذه البيانات مؤشراً مهماً على أداء الاقتصاد القطري.