“الداخلية”: الوضع الصحي العام للنزيل المذكور جيد.. ولم يضرب ولا ينتوي الإضراب عن الطعام

‏تؤكد الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن ما تم تداوله على أحد مواقع التواصل الاجتماعي من إضراب أحد النزلاء بالسجن المركزي عن الطعام، هو عارٍ عن الصحة تماماً ومجرد افتراء ليس له أي أساس من الواقع.

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‏وفندت الإدارة هذه المزاعم موضحةً الحقائق الآتية:

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– ‏‏أنه لم يتم تلقي أي شكوى من أي نزيل بالسجن المركزي تتعلق بإساءة المعاملة كما أن الوضع الصحي العام للنزيل المذكور جيد ولا يشكو من أي عارض صحي، وقد قام ضباط الإدارة بزيارة النزيل واستفسروا منه عن قيامه بالإضراب عن الطعام فنفى ذلك مؤكداً أنه لم يضرب عن الطعام وليس في نيته أن يضرب.

– ‏أما بشأن الادعاء بعدم تلقي النزيل العلاج فهو ادعاء كاذب حيث أن منع أو صرف الأدوية والعلاجات للنزلاء ليس من اختصاص أو صلاحية الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية، بل من اختصاص المستشفى المعني والطبيب المختص التابع لوزارة الصحة فهو الذي يقرر ذلك.

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