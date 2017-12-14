مانشستر سيتي يواصل الإبهار برباعية في سوانزي

عزز مانشستر سيتي صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه مساء الأربعاء على مضيفه سوانزي سيتي 4-0، ضمن منافسات الجولة 17.

ورفع مانشستر سيتي رصيده في الصدارة إلى 49 نقطة، فيما عززت الخسارة موقع سوانزي سيتي في المركز الأخير برصيد 12 نقطة فقط.

وأحرز أهداف مانشستر سيتي كل من دافيد سليفا (27 و52) وكيفن دي بروين (34) وسيرجيو أجويرو (85).

وانفرد مانشستر سيتي بالرقم القياسي لعدد الانتصارات المتتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 انتصارا، متفوقا على آرسنال الذي حقق 14 فوزا متتاليا عام 2002.

ولجأ مدرب مانشستر سيتي جوسيب جوارديولا إلى طريقة اللعب 4-3-3، بوجود إلياكيم مانجالا إلى جانب نيكولاس أوتاميندي في عمق الدفاع، ولعب دانيلو كظهير أيمن مقابل توجد فابيان ديلف على الناحية اليسرى.

وقام فرناندينيو بدور لاعب الارتكاز خلف صانعي اللعب كيفن دي بروين ودافيد سيلفا، فيما حصل برناردو سيلفا على فرصة اللعب أساسيا في الجناح الأيمن على حساب ليروي ساني، ضمن الثلاثي الهجومي الذي يضم أيضا كل من رحيم سترلينج وسيرجيو أجويرو.

أما مدرب سوانزي سيتي بول كليمنت، فاعتمد على طريقة اللعب 4-3-1-2، وشارك لاعب سيتي السابق ويلفريد بوني كرأس حربة، فيما لعب الجناح الغاني جوردان أيو مكان المصاب واين روتليدج.