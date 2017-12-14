(ديزني) تشتري شركة فوكس في صفقة بقيمة 4ر52 مليار دولار

أعلنت شركة والت ديزني عملاق صناعة وسائل الاعلام والترفيه في العالم اليوم الخميس عزمها شراء شركة فوكس مقابل 4ر52 مليار دولار في صفقة اندماج هائلة يتوقع أن تغير ساحة الترفيه والإعلام.

ووفقا لصحيفة (واشنطن بوست) فإنه حسب شروط الصفقة سيتم وضع شبكات فوكس التلفزيونية ومنها قنوات فوكس نيوز وفوكس للأعمال كشركة منفصلة فيما سيواصل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لديزني روبرت إيغر قيادة كلا الكيانين حتى عام 2021.

وبهذه المناسبة قال ايغر في بيان “ان الحصول على هذه المجموعة الممتازة من الشركات يعكس طلب المستهلكين المتزايد على هذا التنوع الثري من التجارب الترفيهية التي ازدادت أهميتها الان اكثر من اي وقت مضى”.

وأضاف “اننا متحمسون لهذه الفرصة غير العادية لزيادة حجم ما نقدمه من عروض محبوبة ومحتوى مباشر للمستهلك”.

ويستلزم ابرام الصفقة موافقة الجهات الرقابية والمساهمين ولكن ليس من المتوقع أن تواجه أي معارضة.

يذكر ان علامة ديزني تمتلك أيضا شبكات (ايه بي سي) و (أي اس بي ان ) ومارفيل كوميكس فضلا عن انتاجها لسلسلة أفلام حرب النجوم.