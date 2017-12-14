وفيات اليوم الخميس 14-12-2017

– علي حسين صالح العباد، «72 عاماً»، شيع، للرجال: حطين، ق1، ش102، م12، للنساء: مشرف، ق3، شارع الثاني، م48، ت: 97886912 – 97895447.

– وليد سعد بخيت اليوحه، «50 عاماً»، شيع، للرجال: الرميثية، ق3، شارع ناصر المبارك، م46، مقابل محطة البنزين، للنساء: ضاحية صباح السالم، ق13، ش2، ج6، م39، ت: 98856908 – 55085585 – 98899956 – 55904018.

– أمنة محمد خلف اليتامى، زوجة محمد خليل إبراهيم الفودري، «73 عاماً»، شيعت، للرجال: العديلية، ق2، ش27، م6، للنساء: الزهراء، ق3، ش303، م20، ت: 55114124 – 66002141.

– فرحان مسعر الشمري، «95 عاماً»، التشييع غداً بعد صلاة الجمعة في مقبرة صبحان، للرجال: ضاحية صباح السالم، ق7، الشارع الأول، ج12، م6، ت: 66073753.