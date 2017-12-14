ناصر الصباح: ندرس تجنيد المرأة

كشف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح أن العمل جارٍ لإعداد دراسات موضوعية جدية بشأن مشاركة العنصر النسائي في الخدمة الوطنية العسكرية، على أن ترفع هذه الدراسات إلى القيادة العليا لبتها.

وأكد الصباح، خلال استقباله مهنئيه بمنصبه الوزاري الجديد أمس، ضرورة عمل الجميع لما فيه مصلحة الكويت والمحافظة على الوحدة الوطنية، مشدداً على أهمية تطوير وحدات الجيش وقطاعاته بما يخدم رؤية صاحب السمو القائد الأعلى للقوات المسلحة لعام 2035، “وذلك لا يتحقق إلا عن طريق البحث العلمي العسكري الذي من شأنه رفع الكفاءة القتالية والارتقاء بالمؤسسة العسكرية إلى أعلى المستويات”.

وأضاف أن “علينا تهيئة المجتمع المدني وإشراكه في الفلسفة العسكرية لمواجهة كل التحديات والأزمات”، داعياً الجميع إلى العمل بإخلاص وتفانٍ لخدمة هذا الوطن المعطاء.

من جهة أخرى، عقد وزير الدفاع، بحضور وكيل الوزارة، ورئيس الأركان ونائبه، اجتماعاً مع مجلس الدفاع العسكري، والوكلاء المساعدين، وكبار قادة الجيش، وذلك لمناقشة رؤى الوزارة واستراتيجيتها للسنوات المقبلة.