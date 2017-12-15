‏الكابتن الأردني يوسف الدعجة ينفي وقفه عن العمل بعد تحليقه فوق القدس

نفى طيار الملكية الأردنية الكابتن يوسف الهملان الدعجة أنباء إيقافه عن العمل.

وقال الهملان لـ”خبرني”، إنه سيعود على متن الرحلة القادمة إلى الأردن الجمعة قائدا للطائرة، وليس كمسافر عادي حسب ما أشيع.

وكان الهملان أثار إعجاب الأردنيين والمتعاطفين مع القضية الفلسطينية الرافضين لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عندما أخبر المسافرين على متن الرحلة المتجهة إلى مطارة جون كنيدي في نيويورك بمسار الرحلة قائلا “سنتجه نحو الأراضي الفلسطينية، ثم إلى الشمال من القدس الشريف عاصمة الدولة الفلسطينية”.

وأضاف الهملان كما أوضح مقطع مسجل انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي “بعد القدس سنتجه إلى السواحل الغربية الفلسطينية، البحر الأبيض المتوسط”.