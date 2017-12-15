وزارة التعليم العالي مطلب ضروري للارتقاء بالعملية التعليمية الاكاديمية

حتى نواكب الحركة العالمية والسريعة في مجال التعليم الأكاديمي، أصبح لابد أن نستحدث وزارة خاصة بالتعليم العالي. فاليوم يجب أن يكون لدينا رؤية واضحة وخطط محددة وأهداف مدروسة للارتقاء بالعملية التعليمية في بلادنا الحبيبة. وفكرة الفصل ما بين إدارات التربية والتعليم ومؤسسات التعليم العالي وجعلها وزارتين بقيادة وزراء مختلفين له أسبابه ولعل أهمها أن هناك اختلاف كبير جدا بين خطط وأهداف التعليم العام والتعليم الأكاديمي مما يصعب على الوزارة الواحدة أن تحقق طموحات كل منهما على حدة.

لذلك، فإن الحل يجب أن يكون باستحداث وزارة التعليم العالي، والتي يشرف عليها فريق عمل أكاديمي مؤهل من جميع مؤسسات التعليم العالي بالكويت بقيادة وزير اكاديمي ايضا. هذا الفريق يقوم برسم خارطة العمل الأكاديمي بالدولة باستراتيجيات واضحة ومدروسة وبميزانية عالية تتناسب مع هذا الصرح العظيم، حتى يعيد لمؤسساتنا الأكاديمية مكانتها وثقلها بين الدول.

في الختام…

اتمنى من المسؤولين وأصحاب القرار، وأخص اللجنة التعليمية في مجلس الأمة، النظر في هذا المقترح لما له من أهمية قصوى في تطوير العمل الأكاديمي والنهوض به والذي يعود على مستقبل بلادنا الحبيبة بالنفع في السنوات القادمة ويدخلنا في دائرة المنافسة من جديد!!!

بقلم : د. حسين فولاذ

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