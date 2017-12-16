صحة وجمال

برلمان أوروبا ينتصر للشاورما التركية

العربية
منذ 2 ساعتين
أضف تعليق
Istanbul, Turkey - 23-10-2014 : Shawarma vendor on Taksim

أطاح البرلمان الأوروبي بفارق ضئيل بخطط حظر مادة مضافة تعد رئيسية في اللحوم المصنعة للدونر كباب الشهير، أو ما يعرف بـ”الشاورما التركية”.

واحتاج قرار حظر الفوسفات إلى أغلبية مطلقة من 376 صوتاً على الأقل، ولم يصل إلى تلك النتيجة بفارق 3 أصوات فقط في المجلس التشريعي.

وطال انتظار القرار من قبل العاملين في صناعة الدونر كباب الذين يقولون إنهم بحاجة إلى الفوسفات للحفاظ على اللحم المجمد طرياً وغضاً ولذيذاً للاستهلاك. بينما جادل آخرون بأن مادة الفوسفات تحمل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

جاء التصويت بواقع 373 صوتاً ضد، مقابل 272 صوتاً وامتناع 30 مشرّعاً.

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *