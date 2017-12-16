بورصة الكويت تنضم إلى المنظمة الدولية لهيئات سوق المال (IOSCO)

أعلنت بورصة الكويت قبول عضويتها في المنظمة الدولية لهيئات سوق المال (IOSCO) في إنجاز كبير يضاف إلى إنجازات البورصة في الفترة الأخيرة.

وقالت البورصة في بيان صحفي اليوم السبت إن المنظمة الدولية لهيئات سوق المال هي الهيئة الدولية التي تجمع بين منظمي الأوراق المالية في العالم وتتولى وضع المعايير العالمية لقطاع الأوراق المالية.

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت خالد الخالد قوله إن عضوية بورصة الكويت في هذه المنظمة الدولية هو نجاح كبير لها كشركة ولتاريخ قطاع سوق الأوراق المالية الكويتي.

وأضاف الخالد أن كل إنجاز تسجله البورصة هو بمنزلة خطوة للأمام نحو أهدافها المرجوة موضحا أن تلك الإنجازات تؤكد أنها تسير على الطريق الصحيح.

وذكر أن انضمام بورصة الكويت إلى منظمة (IOSCO) يسهم في تعزيز الأساليب المستخدمة لحماية المستثمرين وتعزيز ثقتهم في نزاهة أسواق الأوراق المالية.

وأفاد بأن المنظمة آنفة الذكر تعمل على تطوير وتنفيذ وتعزيز المعايير المعترف بها دوليا لتنظيم قطاع أسواق المال كما تعمل بشكل مكثف مع مجموعة ال20 ومجلس الاستقرار المالي على أجندة الإصلاح التنظيمي العالمي.

إلى ذلك أشارت بورصة الكويت إلى أنها ستحصل من خلال العضوية في تلك المنظمة على الدعم اللازم لتطوير وتطبيق وتعزيز الالتزام بالمعايير المعترف بها دوليا لحماية المستثمرين والمحافظة على عدالة وفعالية وشفافية السوق ومعالجة المخاطر النظامية.

وقالت إن هذه العضوية ستسمح لها أيضا بتبادل المعلومات على الصعيدين العالمي والإقليمي بشأن الخبرات والمساعدة في تطوير السوق وتعزيز الهياكل الأساسية وتنفيذ اللوائح المناسبة.

وأوضحت أن المنظمة تصنف أعضاءها إلى أعضاء عاديين ومرتبطين ومنتسبين مبينة أن الأعضاء المنتسبين هم منظمات ذاتية التنظيم وأسواق الأوراق المالية والكيانات الأساسية للأسواق المالية والهيئات الدولية الأخرى غير المنظمات الحكومية ذات الصلة بتنظيم الأوراق المالية.

يذكر أن بورصة الكويت تمكنت منذ تأسيسها من تحقيق العديد من الإنجازات المهمة وغير المسبوقة كان آخرها وأبرزها ترقية البورصة إلى سوق ناشئ من احدى المؤسسات العريقة في تصنيف أسواق المال العالمية وهي (فوتسي راسل) التي تولت استطلاع آراء مؤسسات عالمية وإقليمية كبرى أكدت على تحقيق البورصة لخطوات مهمة وحقيقية نحو تحسين بيئة التداول في الكويت.

كما نجحت بورصة الكويت في إطلاق العديد من المبادرات التي مكنتها من توسيع نطاق ما تقدمه من منتجات وخدمات خلال وقت وجيز هذا إلى جانب سعيها نحو تعزيز مبدأ الشفافية تعزيزا لمكانتها الرائدة على مستوى المنطقة.