الدوسري: “البدون” يعانون من تعقيدات “الجهاز المركزي” ويجب على “الخارجية” تسهيل اجراءات تأشيراتهم حيث يدرسون في مصر

طالب النائب ناصر الدوسري وزارة الخارجية بالتحرك الفوري لحل مشكلة الطلبة البدون الدراسين في مصر من خلال تسهيل اجراءات منحهم التأشيرات “الفيزا”.

وقال الدوسري في تصريح صحافي ان على وزارة الخارجية الاسراع في مخاطبة السفارة المصرية في الكويت وحثها على اصدار التأشيرات “البدون” لاستكمال دراستهم وانجاز معاملاتهم.

واضاف ان الامتحانات على الابواب وعدد كبير من الطلبة البدون يدرسون في مصر واي تأخير في منحهم التأشيرات سيعرض مستقبلهم الدراسي للخطر وهو ما يتطلب تحرك عاجل وفوري لحل هذا الموضوع.

واوضح الدوسري ان ما يتردد بأن السفارة المصرية في الكويت ترفض اعطاء الطلبة البدون الفيزا بتعليمات من الجهاز المركزي او بسبب ان بطاقاتهم الأمنية غير صالحة أمر مثير للاستغراب وغير مفهوم لان الوثيقة التي يجب النظر الى صلاحيتها جواز السفر وليس اي شي آخر.

واكد الدوسري ان وزارة الخارجية عليها توضيح الامر للسفارات العربية والاجنبية والتأكيد على ضرورة النظر الى صلاحية جواز السفر في اصدار الفيزا وليس البطاقة الأمنية التي يعاني الكثير من البدون في تجديدها بسبب التعقيدات التي يضعها الجهاز المركزي للبدون على ابناء هذه الفئة.