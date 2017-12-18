عيسى رمضان: نتمنى إقامة صلاة الاستسقاء فالجفاف يسيطر على المنطقة

قال خبير التنبؤات الجوية والبيئة عيسى رمضان أن الدفئ سيستمر في الكويت والطقس المعتدل نهارا، والبارد ليلا هذا الأسبوع، مع بعض السحب ورياح جنوبية شرقية من نهار الخميس تستمر حتى بداية الأسبوع المقبل يليها أنخفاض بدرجات الحرارة.

وأضاف رمضان في تغريدات عبر حسابه في تويتر: «الجفاف يسيطر على المنطقة ونتمنى الغيث بإذن الله بدعائكم ونتمنى إقامة صلاة الاستسقاء في المنطقة».

وتابع قائلاً :« بالنسبة للثلوج نتوقعها شمال الجزيرة العربية وبشكل أكثر إذا سيطر المرتفع السايبيري في السنوات المقبلة باْذن الله، ولا نستغرب التطرّف بالطقس وتغيرات المناخ العالمية الأخيرة أن تكون الكويت من ضمن الدول التي قد تهطل فيها بعض الثلوج في فصل الشتاء بإذن الله».