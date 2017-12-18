السموحه السموحه لا كتبت الظلام

القلم تحت غيمه والدفاتر هشيم

خط مايل تمايَل ما يحب النظام

ساح حبره ب سطره وسْط ليلٍ عتيم

إمطري حيث شئتِ يا ثقال الغمام

الصتيم المجرَّب، في الشدايد صتيم

ينحبس من طيورك من تعلّى و حام

ما سكن في عشوش ولا قفَص فيه سِيم

والحبارى الدواجن لاقيات اهتمام

في بلد كل همّه حرْث جرحٍ قديم

ما أقول” الصحيفة” صافيه من اتهام

لكن الحق واضح مايبي له فهيم

تاركين الكباير ضايعه في الزحام

وماسكين الصغاير لانكسار الخصيم

ينسجن حر وافي عاليٍّ في المقام

ليت كل المساطر عندهم تستقيم

والغيوم الكثيفه مقبله في الجهام

وما بنينا سدودٍ لا غشى القاع دِيم