وفيات اليوم الثلاثاء 19-12-2017

– عادل أحمد يعقوب العلي، 51 عاما، (شيع)، الرجال: بيان، ق9، الشارع الأول، ج10، م7، تلفون: 65127193، النساء: جليب الشيوخ، ق4، ش334، م17.

– علي هاشم إبراهيم البلوشي، 68 عاما، (شيع)، حسينية المرحوم الحاج حبيب البلوشي (الحيدرية)، السالمية، ق10، ش سبأ، بجانب مسجد أحمد عبدالله المحري، تلفون: 99780554، 66000858.

– نجيه خلف لفتة، أرملة: خليفة أحمد اللوغاني، 80 عاما، (شيعت)، الرجال: ديوان اللوغاني، الشعب، ش عبدالله الروضان، ق4، تلفون: 90054007، النساء: العديلية، ق1، ش الجهاد، م16.

– قمبر محمد حاجي عبدالله، 87 عاما، (شيع)، الرجال: حسينية البلوش، الجابرية، ق11، ش108، تلفون: 99311489، النساء: حسينية العترة الطاهرة، الرميثية، ق10، ش ابوحنيفة، ج101، م16، تلفون: 99241114.

– إسماعيل عبدالرزاق إدريس، 78 عاما، (شيع)، الرجال: الشهداء، ق5، ش512، م21، تلفون: 97222099، النساء: صباح السالم، ق8، الشارع الأول، ج13، م30.

– منيرة حمد الصقر، أرملة: أحمد عبدالعزيز القطامي، 94 عاما، (تشيع التاسعة صباح غد الأربعاء)، الرجال: ديوان الصقر، الشامية، ق9، ش ابن بطوطة، م3، تلفون: 24834383، النساء: الشويخ، ق5، ش55، م9، تلفون: 24810528.

– ثنوا ياسين منوخ الهاملي، زوجة: عبدالهادي طعمة صالح ملوح الخالدي، 59 عاما، (تشيع بعد صلاة عصر غد الأربعاء)، الرجال: جابر الأحمد، ق6، ش560، م1440، تلفون: 99888113، النساء: الدوحة، ق3، ش5، م13، تلفون: 94046888.

– عثمان وحيد سالم المرشاد، 21 عاما، (يشيع بعد صلاة عصر غد الأربعاء)، الرجال: ديوان المرشاد، الرابية، ق4، ش2، م70، مقابل إيكيا، تلفون: 99774669، النساء: سلوى، ق5، ش9، 38 أزرق، م415، تلفون: 50200004.

– خديجة محمود عبدالخالق الفيلكاوي، أرملة: أحمد عيسى محمد الفيلكاوي، 67 عاما، (شيعت)، الرجال: حطين، ق3، ش315، م22، تلفون: 99169144، 99778759، النساء: مبارك الكبير، ق8، ش22، م15، تلفون: 99638704.«إنا لله وإنا إليه راجعون»