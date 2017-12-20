القنصلية الكويتية في مومباي تدعو المواطنين إلى اتباع تعليمات السفر الجديدة

دعت القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة مومباي الهندية المواطنين الكويتيين الراغبين في السفر لولاية (مهاراشترا) الهندية إلى اتباع التعليمات الصحية الجديدة بهذا الشأن.

وقالت القنصلية في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن سلطات الولاية التي تعد ثالث أكبر ولاية في الهند أصدرت تعليمات بضرورة عدم إجراء أي فحوصات طبية أو عمليات جراحية لأي سائح ما لم تكن تأشيرة الدخول الممنوحة له طبية وذلك باستثناء الحالات الطارئة.

وأكدت القنصلية ضرورة حصول المواطنين الراغبين في إجراء فحوصات طبية أو عمليات جراحية على تأشيرة طبية حتى يتم استقبالهم في المستشفيات والعيادات الطبية في الولاية.