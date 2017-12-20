“بلطجة” ترامب الجديدة: قطع المساعدات عن الدول التي تصوت ضدنا بسبب #القدس

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع المساعدات المالية عن الدول التي ستوافق على مشروع القرار المعارض لقراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل خلال التصويت في الجمعية العامة، الخميس.

وأعلن ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء: “إنهم يتلقون مئات الملايين من الدولارات ومن ثمة يصوتون ضدنا. حسنا، سنقوم بمراقبة تلك الأصوات، فليصوتوا ضدنا، ونحن سنوفر الكثير، هذا لا يهمنا”.

وأشاد ترامب برسالة السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي للدول العازمة على التصويت ضد قرار القدس، والتي حذرت أن بلادها “ستكتب أسماء” الدول التي ستصوت في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد خطوتها بالاعتراف بالقدس عاصمة “لإسرائيل”، في إشارة إلى أجراءات عقابية قد تتخذها واشنطن بحق الدول التي تقدم لها مساعدات.

واستخدمت واشنطن حق النقض (الفيتو) على قرار قدمته مصر إلى مجلس الأمن دعا إلى الامتناع عن نقل البعثات الدبلوماسية إلى القدس، وحظي بموافقة كافة الأعضاء ومعارضة الولايات المتحدة.