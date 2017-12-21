بايرن يطيح بحامل اللقب دورتموند ويصعد لنصف نهائي كأس ألمانيا

بلغ بايرن ميونيخ دور الثمانية لكأس المانيا لكرة القدم بعد فوزه 2-1 على غريمه بروسيا دورتموند حامل اللقب أمس الأربعاء. وسدد بطل ألمانيا مرتين في إطار المرمى في بداية قوية قبل أن يضعه جيروم بواتنغ في المقدمة بعد 12 دقيقة.وضاعف توماس مولر الغلة في الدقيقة 40 في وقت لم يبد فيه دورتموند أي مقاومة تذكر وأهدر العملاق البافاري نصف دستة فرص خطيرة أخرى في شوط أول من جانب واحد.لكن بايرن تراجع في الشوط الثاني ليسمح لدورتموند بالعودة ليقلص أندريه يارمولينكو النتيجة من ضربة رأس بعد أن أفلت من الرقابة في الدقيقة 77.وزاد دورتموند، الذي فاز في مباراتيه الاخيرتين تحت قيادة مدربه الجديد بيتر شتوغر، من الضغط بغية ادراك التعادل لكن تسديدات لاعبيه حادت عن المرمى بينما فشل الكسندر ايزاك وسقراطيس باباستاتوبولوس في التسجيل من مدى قريب.وبلغ دورتموند النهائي في آخر أربع نسخ من المسابقة.