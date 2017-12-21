تركيا تبدأ بتشييد مستشفى ميداني لمسلمي الروهنغيا

شرعت وكالة التعاون والتنسيق التابعة لرئاسة الوزراء التركية “تيكا” في تشييد مستشفى ميداني مخصص لمسلمي الروهنغيا، اللاجئين في منطقة “كوتوبالونج” في بنغلاديش.

وتصمم الوكالة التركية، المشفى الميداني بحيث يكون مقاوما للظروف السيئة المحيطة بالمنطقة، حيث من المنتظر أن يتحول المشفى الميداني إلى ملجأ ومأوى للاجئين الذين وصلوا إلى المنطقة وهم يعانون من أمراض.

وتبلغ مساحة المستشفى نحو ألف متر مربع، ويتكون من 8 خيام منفصلة تتسع لـ 50 سريراً، وسيضم المستشفى وحدة عناية مركزة، وقسم للولادة، وقسم جراحة عامة، وآخر لإسعاف الأطفال، وقسم للعظام، إلى جانب مختبر، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من أعمال البناء نهاية الشهر الحالي.

ومن المزمع أن يجري رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، جولة تفقدية بموقع االمستشفى خلال زيارته إلى مخيمات اللاجئين الروهنغيا المزمعة غداً الأربعاء.