إنييستا: ريال مدريد لن يستسلم

أظهر قائد برشلونة، أندريس إنييستا، احترامه لريال مدريد رغم الفوز الكاسح لفريقه بثلاثية نظيفة في عقر داره سانتياجو برنابيو، مستبعدا استسلام الفريق الملكي في صراعه بالليجا.

وصرح إنييستا عقب الكلاسيكو: “ريال مدريد لا يمكن استبعاده من الصراع على الليجا لا في الماضي ولا الآن، كرة القدم رياضة لا تشهد المستحيل، المسابقة لا تزال طويلة وينبغي الصمود حتى النهاية”.

وعن ابتعاد برشلونة بـ14 نقطة عن الغريم الملكي، قال “هذا يعني أنها خطوة أخرى في هذه الليجا، الابتعاد بثلاث نقاط أخرى عن ريال مدريد مع هزيمة أتلتيكو أمس فهذا يمنحنا التفوق، ينبغي تهنئة الفريق على العمل المبذول وللفوز في ملعب كهذا”.

وأقر إنييستا بتفوق الريال في شوط اللقاء الأول، قبل أن يبرز تحسن البلاوجرانا الواضح عقب الاستراحة.

وواصل: “في الشوط الأول كانوا خطيرين ووصلوا كثيرًا لمنطقتنا، ولكننا استطعنا تحمل الضغط، في الشوط الثاني استغلينا تراجعهم بدنيًا لأنهم بذلوا مجهودًا كبيرًا في الشوط الأول”.

واختتم: “هذا ليس بالوقت المناسب لمقارنة عدد النقاط، ينبغي أن نحترم الخصم وألا نستبعد حظوظ ريال مدريد في الليجا”.