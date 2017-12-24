“وزير شعبي”

من شعر بحسرة المواطنين على إستبعاد الوزير الحربي من التشكيل الحكومي،والتكريمات والإستقبالات الشعبية التي قدمت له رسائل الشكر على الفترة القصيرة التي قضاها في الوزارة يشعر أنه وزير جاء منتخباً من الشعب لتمثيله في الحكومه.

ما يستحق التعليق عليه في التشكيل الحكومي الجديد الذي أدى مراسيم القسم أمام الأمير وأمام الأمه في الأسبوع الماضي،أمرين رئيسين الأول هو دخول الشيخ ناصر الصباح كوزيراً لدفاع،والثاني هو إستبعاد وزير الصحة الدكتور جمال الحربي.

لن أعلق على دخول الشيخ ناصر فلم أكّون تصّور عنه بعد،ولو أني سمعت القليل منه والكثير عنه،وأنه أحد الذين تزعموا وثيقة الدستور لأبناء الأسرة عام 1992 إلا أن وجوده كوزيراً لديوان الأميري منذ عام 2006 جعل منه بعيداً عن مجهر المراقبة الشعبيه، فالإستعجال بإصدار الأحكام أمر أمقته،ونصب المحاكم وإصدار أحكام الإدانه او منح صكوك البراءه قبل ثبوت الوقائع هو أمر ظالم وجائر،فالأيام القادمه هي الكفيلة بالرد على كل هذا.

أما الأمر الثاني هو مايستحق التعليق عليه وهو إستبعاد الوزير الحربي،وهو مايعكس نهج الحكومه في السنوات الماضية بمحاربة الإصلاح والأصلاحيين.نجاح الوزير بخفض ميزانية العلاج بالخارج بنسبة 75% التي كانت كالنزيف الحاد الذي أصاب ميزانية الدولة خلال العشر سنوات الأخيرة جراء العلاج سياحي وشراء ولاءات النواب عن طريقه، كانت عواقبه وخيمه على الحكومة مما انعكس سلباً على الحكومة في جلسات الإستجواب التي خسرت معظمها منذ بداية المجلس،وقدمت إستقالتها على أثرها.

فلو كان هناك 15 جمال في الحكومه لكان الحديث عن الكويت شيئاً آخراً،ولثبت حرفياً نص المادة السادسة من الدستور “أن الأمه هي مصدر السلطات”.

نصرخ من قمة حناجرنا ونحن نعلم أننا لن نسمع سوا صدى أصواتنا في وادي الخواء،الشعب يريد أمثال جمال.