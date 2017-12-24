الاتحاد القطري للشطرنج: تعذر مشاركتنا في بطولة الرياض لأن اللجنة المنظمة تشترط على لاعبينا عدم رفع علم ⁧‫#قطر‬⁩..

أعلن الاتحاد القطري للشطرنج تعذر مشاركة لاعبي المنتخب الأول للرجال والنساء في بطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف، التي تستضيفها الرياض الثلاثاء المقبل بعد اشتراط اللجنة المنظمة للبطولة على لاعبي المنتخب عدم رفعهم علم قطر خلال المنافسات.

واصدر الاتحاد القطري للشطرنج بيان اعرب فيه عن أسفه لهذا الأمر البعيد تماما عن جميع الأعراف الرياضة، مؤكدا في الوقت نفسه حقه في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بهذا الخصوص .

ومن جانبه قال محمد المضيحكي، أمين السر العام للاتحاد القطري للشطرنج: دول الحصار تبذل قصارى جهدها لطمس الرياضة القطرية من خلال محاولات بائسة وفاشلة، لافتا إلى إبعاد الرياضيين القطريين عن المشاركة في البطولات الدولية، ومنها مونديال الشطرنج.

وتابع : لاعبي العنابي رفضوا شرط اللجنة المنظمة لبطولة العالم بعدم رفع علم قطر خلال المنافسات، وهو ما ترتب عليه عدم حصولهم على تأشيرات لدخول السعودية.