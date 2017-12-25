مصر ترفع سعر تذاكر “المترو” ثلاثة أضعاف

ذكرت صحيفة الأهرام المملوكة للدولة في طبعة مبكرة ليوم الاثنين، أن مصر سترفع سعر تذاكر شبكة قطارات مترو الأنفاق التي تتكبد خسائر وذلك بدءاً من يوليو القادم، إذ سيزيد السعر الحالي إلى ثلاثة أمثاله بالنسبة لكثير من الركاب.

ونقلت الصحيفة عن هشام عرفات وزير النقل قوله إن سعر التذكرة سيبدأ من جنيهين للمحطات التسع الأولى وسيزيد جنيهاً لكل تسع محطات إضافية.

وسيبلغ الحد الأقصى لسعر التذكرة ستة جنيهات للخط الكامل، لكن سيتم الإبقاء على الاشتراكات المخفضة لموظفي الدولة وطلاب الجامعات والمدارس.

ويبلغ سعر التذكرة حالياً جنيهين لأي عدد من المحطات بما في ذلك عبر الخطوط المختلفة.

وأشارت الصحيفة أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود السلطات لمواجهة وتغطية التكاليف الإضافية للتشغيل التي تتصاعد بوتيرة كبيرة بعد تحرير سعر صرف الجنيه.