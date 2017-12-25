مسيحيو الموصل يحيون اول قداس بعد زوال (داعش)

احيا المسيحيون قداس عيد الميلاد في كنيسة مار بولص للكلدان في الموصل بالعراق للمرة الاولى منذ عام 2013 وذلك بعد دحر ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) .

ودعا بطريرك الكلدان في العالم لويس ساكو عشرات الحاضرين للصلاة من اجل السلام والاستقرار في الموصل والعراق والعالم داعيا المسيحيين الآخرين إلى العودة إلى الموصل الآن بعد طرد مسلحي داعش.

وفي مدن اقليم كردستان العراق احتفل المسيحيون في تلك المدن والنازحون من باقي مناطق العراق بهذه المناسبة.

وقررت حكومة اقليم كردستان العراقي اعتبار يومي الاحد والاثنين عطلة رسمية بهذه المناسبة.

وكان (داعش) ارتكب اعتداءات جماعية ضد مسيحيي العراق والأقليات الإيزيدية إلا أن القوات الحكومية العراقية مدعومة بطيران التحالف الدولي بقيادة واشنطن تمكنت في يوليو الماضي من استعادة الموصل ثاني أكبر المدن العراقية.

وأعلنت بغداد خلال شهر ديسمبر الجاري انتصارا عسكريا نهائيا على تنظيم (داعش) بعد حملة عسكرية استمرت لمدة ثلاثة أعوام.