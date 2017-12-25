مجلس الوزراء: شبهات “كركال” إلى هيئة مكافحة الفساد

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قاعــة مجلس الوزراء ـ بقصر السيف برئاســـة سمـــو الشيخ / جابر المبارك الحمد الصباح ـ رئيس مجلس الوزراء ، وبعـد الاجتماع صــرح نائـــب رئيس مجلــــس الوزراء ووزيـر الدولـة لشئون مجلــــس الوزراء / أنــس خالــد الصالح بما يلي :

بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد يرفع مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما ، والشعب الكويتي الكريم ، سائلا المولى عز وجل أن العام المقبل عام خير وبركة على وطننا العزيز ، وعلى الأمتين العربية والإسلامية ، وأن يعم السلام والأمن والاستقرار على البشرية جمعاء .

وفي هذا الصدد ، فقد قرر مجلس الوزراء اعتبار يوم الأحد الموافق 31 ديسمبر 2017 راحة تعطل فيه الأعمال في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية ، نظراً لوقوعه بين يوم السبت ( يوم راحة ) ويوم الأثنين ( أول يناير ) عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الميلاديــة الجديدة 2018 .

وفي ضوء قبول الاستقالة المقدمة من بعض أعضاء مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة ، فقد اعتمد المجلس مشروع مرسوم بتعيين أعضاء في مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة وهم :

1 ـ د. رنــا عبدالله الفـــــــارس نائباً للرئيس

2 ـ حامد أحمــــــد العلبـــــــان عضواً

3 ـ بـدر عبداللطيف الدويسان عضواً

4 ـ د. محمــد عبدالله العيســى عضواً

5 ـ عادل إبراهيم خريبــــــط عضواً

ورفع مشروع المرسوم لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه .

وفي هذا الخصوص ، فقد قرر مجلس الوزراء إحالة تقرير اللجنة القضائية المكلفة بالتحقق مما أثير من شبهات في الجهاز المركزي للمناقصات العامة إلى هيئة مكافحة الفساد لاتخاذ ما تراه في شأن التقرير المشار إليه .

وبناء على ما أعلنه سمو الشيخ / جابر مبارك الحمد الصباح ـ رئيس مجلس الوزراء من الحرص على صيانة وحرمة المال العام ، واتخاذ كافة الوسائل لحمايته وتفعيل محاربة الفساد ، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله ، فقد وجه سموه بإحالة ما أثير من شبهات في صفقة مروحيــــات ( كركال ) إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد لاتخاذ إجراءاتها في شأنه بكل نزاهة وشفافية ، كما وجه سموه بإحالة ذات الموضوع إلى ديوان المحاسبة لإجراء الفحص والتدقيق على كافة البيانات والمستندات والإجراءات المتعلقة بالصفقة المشار إليها ، على أن يقدم ديوان المحاسبة تقريراً بشأنه في أسرع وقت ممكن .

وقد عبر مجلس الوزراء عن عميق إرتياحه لمشاركة فرق دول الخليج العربية الشقيقة في دورة الخليج العربي 23 لكرة القدم ، معرباً عن خالص الشكر والتقدير للجنة المكلفة بالإشراف على تنظيم الدورة وسائر الجهات المعنية والمتطوعين على ما قاموا به من جهود دؤوبة مخلصة في الإعداد والتنظيم لهذه الدورة خلال فترة قياسية واستضافة هذا الحدث الخليجي المهم ، بما يعكسه من روابط الأخوة والمودة بين أبناء دول الخليج ، ما أسفرت عنه من حسن تنظيم حفل الافتتاح الرائع ، والذي حظي بثناء واستحسان الجميع ، بما أضفى من مظاهر البهجة والسرور في نفوس المواطنين ، بعد عودة فريقنا الوطني لمزاولة نشاطه الرياضي لاستعادة مكانته المعهودة ، متمنياً النجاح والتوفيق لهذه البطولة في تحقيق أهدافها السامية .

ثم بحث مجلس الوزراء شئون مجلس الأمة ، واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة .

كما بحث مجلس الوزراء الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي ، وبهذا الصدد أدان مجلس الوزراء بشدة جريمة إطلاق صاروخ جنوب مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة يوم الثلاثاء الماضي من قبل الميليشيات الحوثية ، والذي قامت قوات الدفاع السعودية باعتراضه من دون وقوع إصابات ، مؤكدا على أن هذا الاعتداء الآثم الذي استهدف أمن واستقرار المملكة الشقيقة يبرهن على تجاهل تلك الجماعة الاستجابة إلى الجهود الدولية التي تسعى لإنهاء النزاع ، وإعادة الاستقرار في اليمن ، كما أكد مجلس الوزراء وقوف دولة الكويت مع شقيقتها المملكة العربية السعودية وتأييدها ودعمها للإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها ، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ المملكة وشعبها الشقيق من كل مكروه ، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرميــن الشريفيـــن الملك / سلمان بن عبدالعزيز آل سعود .