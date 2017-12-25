وفيات اليوم الإثنين 25-12-2017

بندر فالح سلطان اللبيجي، 42 عاماً، (شيع)، الجهراء، الواحة، ق2، ش10، بجانب مسجد عامر العازمي، تلفون: 99889496

شفيه عبيد عبدالله شلوان العجمي، زوجة/ عبيد محمد عبدالله شلوان العجمي، 46 عاماً، (شيعت)، الرجال: في المقبرة فقط، تلفون: 50691969، النساء: هدية، ق5، ش3، م39

نوره هيف بن حسن الحجرف، أرملة/ قحموم بداح الحجرف، 64 عاماً، (شيعت)، الرجال: ديوان آل هيف بن حسن الحجرف، القصر، ش هيف سعد الحجرف، تلفون: 99716396، النساء: القصر، ق3، ش2، م289

هيا مشبب شبيب المطيري، أرملة/ طامي نقاشاجي المطيري، 81 عاماً، (شيعت)، الرجال: في المقبرة فقط، تلفون: 99686302، النساء: عبدالله المبارك، ق2، ش21، م45، تلفون: 66082816

علي أحمد إبراهيم علي جوهر، 24 عاماً، (شيع)، الرجال: بيان، مسجد الإمام الحسن، تلفون: 99028003، النساء: سلوى، ق2، ش6، م14

شيخه حمد أحمد العميري، أرملة/ عبدالرحمن الشيخ جمعة الجودر، 85 عاماً، (شيعت)، الرجال: ديوان أنور الجودر، مشرف، ق6، ش عبدالرحمن الزبن (41)، م6، مقابل السفارات، تلفون: 99611172، النساء: الروضة، ق3، ش31، م3، تلفون: 22510058

«إنا لله وإنا إليه راجعون»