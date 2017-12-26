خروج مبكر لمنتخب الكويت من خليجي23

فاز منتخب عمان مساء أمس الاثنين على نظيره الكويتي ضمن منافسات المجموعة الاولى لبطولة (خليجي 23).

واحرز هدف المباراة اللاعب احمد مبارك من نقطة الجزاء في الدقيقة الـ58 من المباراة وبهذه الخسارة يودع منتخبنا البطولة.

وفي مباراة أخرى، انتهت مباراة منتخبي السعودية والامارات مساء اليوم الاثنين على استاد جابر الدولي ضمن منافسات المجموعة الاولى لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم ال23 بالتعادل السلبي.

وشهد الشوط الاول من اللقاء سيطرة اماراتية على مجريات اللعب دون تشكيل اي خطورة على المرمى السعودي مع شن المنتخب السعودي اكثر من هجمة مرتدة هددت شباك الحارس الاماراتي.

وفي الشوط الثاني بدأ الشوط بسيطرة المنتخب الاماراتي على اللعب في اول دقائق هذا الشوط الا ان تغييرات مدرب المنتخب السعودي مكنته من السيطرة على الوقت المتبقي من الشوط وتهديد مرمى المنتخب الاماراتي.

وبهذا التعادل حافظ المنتخب السعودي على صدارته للمجموعة الاولى بفارق الأهداف عن نظيره الاماراتي ليتأجل حسم بطاقة التأهل للجولة الاخيرة من منافسات المجموعة.

بونياك: لعبنا على عنصر السرعة لكن النهاية لم تكن جيدة

أبدى المدير الفني لمنتخب الكويت لكرة القدم بوريس بونياك عدم رضاه عن نتيجة مباراة المنتخب أمام نظيره العماني.

وأضاف بونياك خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم عقب نهاية المباراة، انه كان يمتك مهاجما واحدا ولعب جيدا ولم يتأخر في عملية التغيير.

مؤكدا ان اختار أفضل العناصر من اللاعبين للمباراة وأن جميع قراراته كانت شخصية في التشكيلة الاساسية للمنتخب، موضحا انه درس المنتخب العماني جيدا ولعب على عنصر السرعة لكن النهاية لم تكن جيدة.

مدرب عمان: قاتلنا من أجل الفوز

قال مدرب منتخب عمان لكرة القدم الهولندي بيم فيربيك إن اللاعبين قاتلوا في الملعب من أجل حصد النقاط الثلاث وكان لدى الجميع الرغبة في الفوز.

وأضاف فيربيك في مؤتمر صحفي عقب المباراة التي جمعت المنتخب العماني مع نظيره الكويتي في استاد جابر “لدينا مباراة أخرى يجب أن نفوز فيها من أجل التأهل للدور الثاني”.

مدرب السعودية: نملك مؤهلات تحقيق اللقب

قال مدرب المنتخب السعودي الكرواتي كرونيسلاف يوريسيتش اليوم الاثنين ان فريقه يمتلك كل الإمكانيات التي تؤهله لتحقيق بطولة (خليجي 23).

واضاف يوريسيتش في مؤتمر صحفي عقب المباراة انه “راضي عن نتيجة المباراة “مبينا ان المنتخب الاماراتي قدم مستوى جيد للغاية”.