بدر المطوع ينفي اعتزاله اللعب دولياً

نفى لاعب نادي القادسية ومنتخب الكويت بدر المطوع اعتزاله اللعب دولياً، وذلك بعد انتشار خبرا على مواقع التواصل مفاده اعتزاله دوليا، وذلك بعد هزيمة “الأزرق” أمام عُمان وخروجه من بطولة خليجي 23 المقامة على أرض الكويت.

ويأتي هذا بعد إعلان الإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي عبر برنامجه “الفريق التاسع” عبر فضائية أبوظبي الرياضية، ان خبر اعتزال بدر المطوع اللعب دوليا غير صحيح وذلك بعد تواصل فريق إعداد البرنامج مع بدر المطوع ونفى اللاعب الخبر جملة وتفصيلاً.

وكان بدر المطوع البالغ من العمر 32 عاما قد أمضى أكثر من 14عاما ضمن صفوف المنتخبات القومية، وشارك في حصد العديد من البطولات للمنتخب ولفريقه القادسية.