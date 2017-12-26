البحرين تواجه اليمن وقطر تصطدم بالعراق.. في الجولة الثانية لـ “خليجي 23”

تنطلق مساء اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية لبطولة (خليجي 23) بلقاء يجمع المنتخب البحريني مع نظيره اليمني وآخر يجمع المنتخب العراقي مع نظيره القطري.

وفي المباراة الأولى يسعى المنتخبان البحريني واليمني إلى وضع بصمتيهما خلال مجريات اللقاء الذي يجمعهما على استاد نادي الكويت لتعزيز فرصهما في التأهل.

وفي حين يبحث المنتخب البحريني عن فرصته أمام نظيره اليمني لتعزيز حظوظه في التأهل لاسيما بعد تعادله مع المنتخب العراقي في الجولة الأولى يتطلع المنتخب اليمني إلى تحقيق فوزه الأول في البطولة الخليجية منذ أول مشاركة له بالبطولة عام 2003 في الكويت.

أما في المباراة الثانية فيسعى منتخب قطر إلى حسم تأهله للدور قبل النهائي عبر الفوز الثاني له في البطولة على حساب المنتخب العراقي الذي يدخل المباراة وفي رصيده نقطة يتيمة بعد تعادله مع الأحمر البحريني في الجولة الأولى.

من ناحيته يسعى العراق إلى الفوز على قطر ودخول مباراته الاخيرة أمام اليمن بكل أريحية لاسيما وسط الفارق الفني الكبير بينه وبين اليمن.