المجلس الوطني للثقافة يعلن الفائزين بجوائز الكويت التقديرية والتشجيعية لعام 2017

أعلن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب اليوم الثلاثاء الفائزين بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية لعام 2017 بعد اعتمادها خلال الاجتماع الثاني للجنة العليا لجوائز الدولة الذي عقد أخيرا برئاسة وزير الإعلام ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب محمد الجبري.

وقال المجلس في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن وزير الإعلام الأسبق والإعلامي محمد السنعوسي فاز بجائزة الدول التقديرية في مجال الخدمات الثقافية وهو من مؤسسي تلفزيون الكويت عام 1960 وساهم في تأسيس نادي الكويت للسينما وفرقة التلفزيون للفنون الشعبية.

وأضاف أن الفنان عبدالكريم عبدالقادر حصل على جائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون وهو مغن كويتي لقب بالصوت الجريح بعد أغنيته المشهورة (أجر الصوت) وحصلت أغنياته على العديد من الجوائز كما حصل على الجائزة الذهبية في مهرجان القاهرة الرابع كأفضل فنان لعام 1998.

وذكر أن جائزة الدولة التقديرية في مجال الاتصال الإلكتروني ذات الصلة بالثقافة والفنون جاءت من نصيب رجل الأعمال الكويتي ومؤسس ورئيس مجلس ادارة شركة (صخر) للحاسب الآلي محمد الشارخ الذي كان له الفضل في إدخال اللغة العربية إلى الحواسب للمرة الأولى في التاريخ في حقبة الثمانينيات وحصل على جائزة أفضل رجل ساهم في تقنية المعلومات.

وحول جوائز الدولة التشجيعية قال المجلس إنها تنقسم إلى عدة أقسام حيث فاز في مجال الفنون الفنان زيد العبيد بجائزة الفنون التشكيلية (النحت) عن عمله (تشويه) وهو عضو في الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية وجمعية المهندسين الكويتية وفي جمعيات الخليج التشكيلية.

وذكر أن المخرج والممثل عبدالله التركماني حصل على جائزة الإخراج التلفزيوني عن إخراجه مسلسل (حكايات سداسيات) وهو عضو فرقة الجيل الواعي المسرحية وحصل على عدة جوائز بالتمثيل والاخراج المسرحي والسينمائي.

وقال إن المخرج السينمائي والموسيقى رمضان خسروه حصل على جائزة الإخراج السينمائي عن إخراجه فيلم (حبيب الأرض) وقد أنتج الكثير من الأعمال السينمائية وشارك في مهرجانات سينمائية دولية وحصل على عدة جوائز عالمية.

وأضاف أنه في مجال الآداب حصلت الصحافية والقاصة الروائية والسيناريست منى الشمري على جائزة القصة القصيرة عن المجموعة القصصية (رأسان تحت مظلة واحدة) وهي الكاتبة لمسلسل (كحل أسود قلب أبيض) الذي عرض على تلفزيون الكويت في رمضان 2017.

وأشار إلى أن الكاتبة المسرحية تغريد الداود فازت بجائزة النص المسرحي عن مسرحية (غصة عبور) وهي حاصلة على عدة جوائز في مجال التأليف المسرحي وصدرت لها مجموعة نصوص مسرحية بعنوان (مطلوب مهرجين).

وأوضح المجلس أن جائزة أدب الطفل ذهبت لأستاذة اللغة الإنكليزية والأديبة هدى الشوا عن عملها (رحلة فيل) وللأديبة الشوا إصدارات أدبية ونصوص مسرحية عدة وفازت كتبها بالعديد من الجوائز.

وذكر أن جائزة الترجمة جاءت من نصيب استاذ اللغة الإنكليزية والمترجم الدكتور طارق فخر الدين عن ترجمة كتاب (رسائل من الكويت 1953 – 1955 لمؤلفه بيتر لينهارت) وقد عمل فخر الدين كمترجم تحريري وفوري وأسس شركة (الأبراج) للترجمة عام 1978 كما أسس شركة (أطلس) للترجمة عام 1999.

وعن الفائزين بالجوائز التشجيعية في مجال العلوم الاجتماعية والانسانية أفاد المجلس بأن جائزة الدراسات التاريخية والآثارية والمأثورات الشعبية لدولة الكويت التابعة لهذا القسم ذهبت مناصفة بين كل من أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر الدكتور حمد القحطاني عن عمله (موقف المملكة العربية السعودية من أزمة عام 1381 هجري 1963 ميلادي بين الكويت والعراق) وله العديد من الأنشطة الأكاديمية حيث كان عضوا في لجان تأليف الكتب المدرسية للمرحلة المتوسطة وتطوير مناهج المواد الاجتماعية.

كما شارك في الجائزة الباحث في تاريخ التعليم في دولة الكويت وفي التراث الكويتي بدر زوير عن عمله (المدرسة الأحمدية) وصدرت له منشورات منها (ذكرى مرور مئة عام على إنشاء المدرسة المباركية) عام 2011 و(المدرسة الأحمدية) عام 2016.

وقال إن جائزة علم الاجتماع في مجال العلوم الاجتماعية والانسانية ذهبت لأستاذ الانثروبولوجيا – أستاذ علم الاجتماع في جامعة الكويت الدكتور علي الزعبي عن عمله (السياسات التنموية وتحديات الحراك السياسي في العالم العربي:حالة الكويت) وله العديد من البحوث العلمية ومؤلفات عدة من الكتب.

وأضاف أن جائزة علم النفس في مجال العلوم الاجتماعية والانسانية ذهبت للاستاذ المساعد في المعهد العالي للفنون الموسيقية ودكتور علم النفس التربوي فتحي القلاف عن عمله (علم النفس الموسيقي) وهو أحد مؤسسي جمعية علم النفس الكويتية وشارك في مشروع مدارس المستقبل المتضمن أنشطة رعاية الموهوبين عام 2007.

وأشار إلى أن جائزة العلوم السياسية في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية ذهبت إلى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور عبدالله سهر عن عمله (مستقبل حوار التعاون الآسيوي: من المنتدى إلى المنظمة) وقد شارك فيما لا يقل عن 20 مؤتمرا دوليا متخصصا في الشؤون الدولية والعلاقات الخارجية بين الدول وله العديد من المؤلفات والأبحاث.

واوضح المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب بانه سوف يحتفل بتكريم الفائزين خلال مهرجان القرين الثقافي 24 المزمعة إقامته في شهر يناير المقبل.

وكانت جوائز الدولة التشجيعية قد بدأت دورتها الأولى عام 1988 وتقدم هذه الجائزة تقديرا من الدولة للموهوبين من أبنائها على انجازاتهم المتميزة في مجال الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية وتشجيعا لهم على مواصلة العطاء ويتم من خلالها منح الفائزين بها مجسما تذكاريا للجائزة وشهادة تقديرية ومبلغا ماليا قدره خمسة آلاف دينار.

أما جائزة الدولة التقديرية فأسست عام 2000 ويمنح كل فائز بالجائزة التقديرية درعا وميدالية خاصة بجائزة الدولة التقديرية ومبلغ عشرة آلاف دينار.

وتقدم هذه الجائزة تقديرا للكفاءات الكويتية التي عملت باخلاص وتفان في سبيل رفعة هذا الوطن فقدمت ابداعات واسهامات ثقافية وأدبية وفكرية وفنية أثرت حياتنا الثقافية والفنية.