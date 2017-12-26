اميركا تشتري فندقا بالقدس لنقل السفارة إليه

كشفت مصادر إعلامية إسرائيلية، عن شراء الحكومة الأميركية فندقا في مدينة القدس؛ تمهيدا لنقل السفارة الأميركية إليه، تنفيذاً لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي اعترف فيه بالقدس عاصمة لإسرائيل.ووفقا للمركز الإعلامي الفلسطيني، قالت القناة السابعة الإسرائيلية، الإثنين، إن الفندق المشار إليه هو فندق ‘دبلومات’، ويقع جنوبي شرق القدس، وتعمل فيه دائرة الهجرة والاستيعاب الإسرائيلية.وأفاد المركز، أن عضو الـ’كنيست’، كسينيا سفيتلوفا، أكدت للقناة الإسرائيلية أن الإدارة الأميركية اشترت مؤخرا مبنى الفندق.وتابع المركز، بأن القناة الثانية الإسرائيلية مؤخرا، كشفت عن قدوم وفد أميركي، يترأسه ممثل شخصي عن ترامب، لتفقد التحضيرات الميدانية، لنقل السفارة الأميركية لمدينة القدس.وقالت القناة الثانية الإسرائيلية، إنه سيتم نقل السفارة الأميركية إلى فندق ‘دبلومات’ بحي ‘الأرنونا’ بالقدس، بشكل مؤقت لحين الانتهاء من إنشاء المكان المخصص للسفارة، حيث وضع طاقم من الفنيين كاميرات وأبواب حراسة إلكترونية على مداخله.وبحسب للقناة ذاتها؛ فإن قسم التخطيط في بلدية القدس، صدّق على مخطط هندسي لإنشاء مبنى خاص بالسفارة الأميركية بالقدس، يشتمل على غرف محصنة، وملجأ وجدران أمنية محيطة بها.ومن جانبه، قال رئيس قسم التخطيط في بلدية القدس، مئير ترجمان، ‘إن مهندس السفارات الأميركية حضر إلى القدس قبل أسبوع للإشراف على خطة البناء’.وأضاف، ‘إن معايير البناء المعروضة بالمخطط الهندسي الأميركي للسفارة، مختلفة عن تلك المعتمدة في إسرائيل، وإن المخطط يشمل إنشاء بناية غير مرتفعة؛ تجنبا لتعرضها للهجمات بالطيران’.يذكر أنه في 6 كانون أول الجاري، أعلن الرئيس الأميركي ترامب، اعتراف بلاده بالقدس المحتلة عاصمةً لـ’إسرائيل’، والاستعداد لنقل السفارة الأميركية إليها، وسط تنديد ورفض عربي ودولي واسعين.