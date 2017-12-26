وزارة “الداخلية”: ضبط المتهمين ببث مقطع فيديو يسيء لمقام سمو ولي العهد

أعلنت وزارة الداخلية ضبط المهمين ببث مقطع فيديو يسيء لمقام سمو ولي العهد.وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن جهاز أمن الدولة الداخلي تمكن من ضبط أربعة متهمين وجار ضبط متهم خامس هارب ومتوار عن الأنظار، وذلك أمس الاثنين، بعد أن أعدوا وبثوا مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يسيء لمقام سمو ولي العهد.وأضافت الإدارة أن المتهمين أحيلوا إلى النيابة العامة بعد إقرارهم بارتكابهم الواقعة سالفة البيان مع تحديد دور كل منهم عند ارتكاب الجريمة، كما تبين أن هؤلاء الأشخاص يشغلون وظائف حكومية مختلفة لدى مؤسسات مهمة في الدولة.وشكرت الوزارة في بيانها وزارة الإعلام الكويتية لجهودها وتعاونها في هذه القضية.