السعودية تحظر استيراد الجوافة المصرية لثبوت تلوثها بمتبقيات المبيدات

حظرت المملكة العربية السعودية، ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة العامة للغذاء والدواء، مؤقتاً استيراد ثمار الجوافة الطازجة من مصر.

وأرجعت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء، الحظر إلى ثبوت تلوث الجوافة المصرية بمتبقيات مبيدات بنسبة أعلى من الحد المسموح به عالمياً.

وقال وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة الحيوانية، حمد بن عبدالعزيز البطشان، إن الحظر جاء بناءً على نتائج الاختبارات لعينات الجوافة الواردة من مصر، وتبين تلوثها بمتبقيات مبيدات بنسبة أعلى من الحد المسموح به عالمياً حسب المعايير الغذائية الدولية.

وتابع: وذلك بناءً على التعاون المشترك بين وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة العامة للغذاء والدواء فيما يتعلق بنتنفيذ البرنامج الوطني لرصد بقايا المبيدات في الخضار والفواكه المستوردة إلى الأسواق السعودية للتأكد من سلامة المنتجات الزراعية وعدم تجاوز بقايا المبيدات بها للحدود المسموحة.