المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات يطالب بالإفراج عن عباس الشعبي بسبب حالته الصحية

طالب المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات يطالب بالإفراج الصحي عن عباس الشعبي المعتقل حاليا في السجن المركزي بعد الحكم عليه بالسجن ٧ سنوات في قضية دخول مجلس الأمة.

وقال المركز في بيان نشر على موقعه الرسمي:

إن عباس يستحق الافراج الصحي لانه يعاني من اعتلال في حالتة الصحية واعتلال في القلب وارتفاع ضغط الدم وسكرالدم وأمراض الشيخوخة وماتصاحبها من ضعف النظروالسمع ووهن العظام حيث تعدي الستين عام ويستحيل علية العيش داخل السجن مع هذة الالام لانة يحتاج لمرافق دائم لة ومتابعة صحية لاتتوافر داخل اماكن الاحتجاز.