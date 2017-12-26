وفيات اليوم الثلاثاء 26-12-2017

– أحمد علي عبدالله حجي حسين أشكناني، 50 عاماً، (شيع)، الرجال: حسينية الأشكنانية، ميدان حولي، تلفون: 97892992، النساء: حسينية العترة الطاهرة، الرميثية.

– عايشة يوسف الصقر، 85 عاماً، (شيعت)، الرجال: الفيحاء، ق2، ش20، م11، ديوان الغانم، تلفون: 22575939، النساء: كيفان، ق4، ش40، م9، تلفون: 24818381.

– موضي فهد حسين بوزبر، أرملة: إبراهيم عبدالله العليوي، 87 عاماً، (شيعت)، الرجال: القادسية، ق7، ش75، م21، تلفون: 55985656، النساء: الخالدية، ق2، ش29، م15.

– سعد غانم المفتاح، 82 عاماً، (شيع)، الرجال: القادسية، ق8، ش يوسف العدساني، م42، مقابل صالة أفراح الشيخة مريم، ديوان المفتاح، تلفون: 99065904، النساء: جنوب الأحمدي، ق1، ج4، م650، تلفون: 99610316.

– سعد مسعود نويران الرشيدي، 62 عاماً، (شيع)، الرجال: الفردوس، ق6، ش1، ج11، م8، تلفون: 97888750، النساء: العارضية، ق10، ش1، ج15، م22، تلفون: 55223709.

– طلال فريح محمد الحبشي، 68 عاماً، (شيع)، الجهراء القديمة، ديوان الحبشي، ق2، ش6، م65، خلف المطافي، تلفون: 56668888، 99920101.

– خديجة عباس أحمد، أرملة: عباس عبدالله محمد، 73 عاماً، (شيعت)، الرجال: العدان، ق2، ش55، م31، تلفون: 99996442، النساء: المنقف، ق2، ش13، م8، تلفون: 23720071.«إنا لله وإنا إليه راجعون»