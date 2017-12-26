المحامي محمد الجاسم ينقل رسالة شفهية من ٤ معتقلين في قضية دخول المجلس

‏قال المحامي محمد الجاسم عبر حستبه في “تويتر” أن بعد بزيارة قام بها لـ راشد الفضالة والدكتور مشاري المطيري وحمد العليان وسليمان الجاسم في السجن طلبوا مني نقل رسالة شفهية منهم انقلها لكم مكتوبة عبر “تويتر”:

وقال الجاسم رسالة الشباب في التغريدات التالية:

‏- نحن على استعداد للتضحية من أجل مستقبل أفضل للكويت ولشعبها، ووجودنا في السجن ليس إلا جزء من هذه التضحية.. فالسلطة لم تتمكن من سجننا إلا بكسر القانون وتطويعه لرغباتها السياسية بعد أن استطعنا مع اخوة لنا في عام ٢٠١١ إسقاط رئيس وزراء في سابقة سياسية لها دلالاتها في تاريخ الكويت..

‏‏ولذلك فنحن على يقين بأننا ندفع ضريبة مواقفنا في الدفاع عن الوطن.. وهذا ما يجعل ضميرنا مرتاح ويغمرنا الشعور بالإطمئنان والرضى عن النفس..

‏‏ولكن حتى يكون لهذه التضحية قيمة ومعنى نفترض بالجميع أن يتحمل مسئوليته للمطالبة بإصلاح القضاء وتكريس حرية الرأي وتعزيز سلطة الشعب وحماية حقوق الإنسان والعمل من أجل تطهير الحياة السياسية من الفاسدين المفسدين.. فهذه هي رسالتنا التي ضحينا من أجل تحقيقها..

‏‏وجودنا في السجن جاء نتيجة محاكمة افتقدت الحد الأدنى من الضمانات القانونية، ولكن ثقتنا بالله كبيرة.. وأنه إن عز علينا العدل والإنصاف في هذا الوقت فإن التاريخ سينصفنا كما أنصف من سبقنا.. ونتطلع لحكم محكمة التمييز وكلنا ثقة بسلامة وقوة موقفنا القانوني ودوافعنا الوطنية..

‏‏كلمتنا الأخيرة لأهلنا:

‏لا نعلم متى نخرج من السجن، ولكننا نعلم مدى الألم الذي يعتصر قلوبكم نتيجة الحيف والظلم الواقع علينا، ما قمنا به هو نتاج تربيتكم-التي نعتز بها-على حب الوطن والتضحية في سبيله، وندفع ثمنه عن طيب خاطر .. فلا تهنوا ولا تحزنوا وادعو لنا بالثبات وندعو لكم بالصبر.