منتخب البحرين يفوز على نظيره اليمني ضمن منافسات (خليجي 23)

فاز منتخب البحرين على نظيره اليمني في اللقاء الذي جمعهما في استاد نادي الكويتي الرياضي ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية في (خليجي 23).

وبدأ المنتخب البحريني الشوط الاول من المباراة بضغط عال واتيحت له العديد من الفرص لكنه لم يستطع ترجمتها الى اهداف حتى احتسب حكم المباراة ركلة جزاء في الدقيقة ال37 لصالح الاحمر البحريني اسكنها اللاعب جمال راشد في الشباك اليمنية.

وفي الشوط الثاني دخل المنتخب اليمني اللقاء وتبادل المنتخبان الفرص لكن لم يستطع اي منهما تغير نتيجة المباراة.

وبهذه النتجة عزز المنتخب البحريني فرصه بالتأهل للدور قبل النهائي برصيد اربع نقاط في حين تلاشت امال المنتخب اليمني في حجز احدى بطاقتي المجموعة.