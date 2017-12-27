شهدت الكويت أحتقاناً سياسياً منذ اللحظات الأولى التي صدر فيها الحكم المشدد علي نوعية فريدة من الشباب تمثل الجسد الكويتي بكل مكوناتة وذلك في قضية دخول المجلس؛ لذلك نريد تزايد الوقفات التضامنية مع المحكومين ؛ والذي يشد الانتباه هو تزايد الحشود فيها في كل مرة ، ولا سيما العنصر النسائي الذي كان لة الأثر الواضح علي مجريات الأحداث، وكعهدنا بشعب الكويت الصلب والذي يثبت اصالتة وقت الازمات ؛ لم يخيب ظن المحكومين عندما أعلنوا أنهم في ذمتة؛ ليدلل كعادتة أنة القادر علي قلب المعادلة السياسية ؛ وما كان انسحاب (11) نائباً من جلسة القسم إلا تلبية لتلك الضغوط الشعبية المتزايدة لتصل رسالة قوية من الشعب الكويتي للسلطة ؛ عبرت عنها بكل وضوح أحدي الأخوات الحاضرات الجلسة بصوت عالي “طلعوا عيالنا من السجن”، ولكن للأسف الشديد لم يتمهل رئيس المجلس ولم يتفهم دوافع هذا النداء ، فأمر علي الفور بأخراج النساء المكلومات الاّتي لم يتعد عددهن أصابع اليد ، وذلك بصورة مؤثرة تناقلتها كل المنصات الإخبارية في تويتر، ونحن علي علم بأن الرئيس من حقة تطبيق اللائحة وهو من يدير الجلسة ، ولكن القضية تحمل في طياتها جانباً إنسانياً وأجتماعياً فضلا علي كونهن تحت قبة عبدالله السالم! .

وهذا ما جعل النائب الفاضل عبدالله فهاد في الجلسة التي تليها بإدخال أهالي المحكومين والبقاء معهم كي لا يتم طردهم من حضور الجلسة في موقف وطني يستحق الثناء .

معالي رئيس مجلس الأمة ؛ أدعوك لقراءة المادتين (108) و (111) من الدستور الأولي تتحدث عن حماية عضو مجلس الأمة بحكم الألزام من اتخاذ أي إجراء ضدة من أي سلطة دون الرجوع لمجلس الأمة واخذ موافقتة ، وقد نصت المادة الثانية ؛ علي أنة لا يجوز في غير حالة الجرم المشهود أن تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش او القبض او الحبس او اي إجراء قانوني آخر إلا بإذن المجلس ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات . وهذا يؤكد أن بقاء النائبين الطبطبائي والحربش بالسجن هو مخالفة دستورية واضحة وصريحة ولا سيما أنة لم يصدر بحقهما حكم بات .

معالي الرئيس كيف تقبل بهذة المخالفة وانت كما قدمت نفسك للكويت وأهلها انك تحمي الدستور ، وهذا انت تخالفة وبشكل واضح وصريح .

ان انتقادنا لموقف الرئاسة ليس موجة لشخص السيد مرزوق الغانم ، وإنما ينصب في أتجاة النقد البناء الذي أهم مقاصدة تحقيق المصلحة العليا للكويت

لذلك ننتظر من الرئاسة موقف واضح تجاة قضية شغلت الرأي العام الكويتي ، ولا سيما وجود نائبين في السجن في مخالفة لصحيح الدستور .

ختاماً :

ان الكويت وأهلها لا يملك أحد أن يكون وصياً عليهم لديهم نضجاً عالياً يمكنهم التفريق وبسهولة بين الخطأ و الصواب ، ويعرفون جيداً كيف يقفون مع أبنائهم المخلصين المضحين بالحرية؟ من أجل رفعة الكويت ؛ لذلك نجد هذا الاصطفاف الشعبي الذي لو اختصرنا مطالبة بجملة واحدة لخرجت بصوت عالي

“طلعوا عيالنا من السجن ”

ودمتم بخير