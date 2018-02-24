السعودية.. تعليق الدراسة في مناطق واسعة من المملكة بسبب الأحوال الجوية

أعلن في السعودية أمس بناءً على التنبيهات المتقدمة لرئاسة الأرصاد وتنبيهات إدارة الدفاع المدني عن حالة الأجواء الممطرة والآثار المترتبة عليها أن عدداً من مديريات التعليم في المملكة تعليق الدراسة غدًا.

وجاءت المناطق التي علقت الدراسة على النحو التالي:

– تعليق الدراسة في جميع مدارس المدينة غدا.

– تعليق الدراسة جميع مدارس الشرقية غدًا.

– تعليق الدراسة غداً الأحد في جميع مدارس مهد الذهب.

– تعليق الدراسة غدآ الأحد في جميع مدارس القطيف.

– تعليق الدراسة في كافة مدارس الأحساء غدًا.

– تعليق الدراسة في الجامعة الإسلامية وجميع مدارس الجبيل الصناعية غداً.

– تعليق الدراسة غداً في جميع مدارس وادي الدواسر.

– تعليق الدراسة غداً في فرعي جامعة طيبة بمهد الذهب والحناكية.

– تعليق الدراسة غدًا في جميع مدارس الأفلاج.

– تعليق الدراسة غدًا في جميع مدارس عفيف.

– تعليق الدراسة غدًا في جميع مدارس الرياض