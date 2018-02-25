ريال مدريد يواصل صحوته باكتساح ألافيس

واصل ريال مدريد صحوته واكتسح ضيفه ديبورتيفو ألافيس بنتيجة (4-0)، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الليجا.

أحرز أهداف ريال مدريد كل من كريستيانو رونالدو في الدقيقتين 44 و61، بالإضافة لجاريث بيل الذي سجل هدفًا في الدقيقة 46، وكريم بنزيما في الدقيقة 89 من ركلة جزاء.

وارتفع رصيد الفريق الملكي إلى 51 نقطة وظل في المركز الثالث بفارق 7 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند النقطة 28 في المركز الـ 16.